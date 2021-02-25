شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 25-2-2021 استقرارا فى السوق المحلى، وسجل البلطى سعر الكيلو 17-37 جنيها، وبالنسبة للبلطي المزارع بجميع أحجامه فيتراوح بين 16-20 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البورى 32_50 جنيها للكيلو بجميع أحجامه، وتراوحت سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.