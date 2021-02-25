شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 25-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

وتراوح سعر الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه.

وسجلت البطاطس 1-2 جنيه للكيلو، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والكوسة، 1.5-4.جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو.

وسجل البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيه للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار الملوخية 2-4 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.