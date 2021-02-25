شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التأمينات الزراعية تعلن طرح وثيقة تأمين المحاصيل خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد درويش رئيس لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد المصرى للتأمين، عن طرح وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية ولأول مرة، أمام المزارعين وشركات الاستصلاح الزراعى خلال الفترة القادمة، مشيرا الى قرب الانتهاء من اعداد الوثيقة والعرض على هيئة الرقابة المالية، لأخذ الموافقات النهائية على إصدارها بالتعاون مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرى والهيئات المعنية بهذا النشاط .

وأضاف درويش في تصريحات لـ ”الخليج 365” ان طرح هذه الوثائق الجديدة يأتي مواكبا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتوجهات الحكومة في دعم المشروعات الزراعية القومية، والتوسع في المساحات المزروعة بالحاصلات الاستراتيجية مثل القمح والقطن و بنجر السكر، والتي سوف تحظى بدعم في أسعار وثائقها التأمينية لتشجيع صغار المزارعين والمستثمرين فى التوسع فى زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، ومن ثم توفيرالعملات الصعبة التى تتكبدها خزانة الدولة، لاستيراد تلك المحاصيل لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الأعلى منها.

كما تستهدف الوثيقة، تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والتنوع فى التركيب المحصولى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة على مدار المواسم الزراعية والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن طرح هذه الوثائق يأتى أيضا تماشيا مع إصدارمسودة قانون التأمين الموحد الجديد المقترح من قبل هيئة الرقابة المالية، بالتعاون مع شركات التأمين فى صياغة مشروع القانون المتوقع عرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية، تمهيدا لاعتماده والتصديق عليه، والذى ينص على التأمين الإجباري على الحاصلات الزراعية، كما انها ستناسب جميع الفئات والشرائح بداية من صغار المزارعين وحتى شركات الاستصلاح الزراعى الاستثمارية الكبرى.

وتابع: سبق وأعلنت اللجنة الفنية العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد المصرى للتأمين، قيامها بإعداد أول نموذج لوثيقة تأمين محاصيل زراعية متخصصة ، لتغطية المحاصيل الحقلية الموسمية، بهدف دعم هذا القطاع الاقتصادى الهام من خلال توفير التغطيات التأمينية المناسبة لمختلف المشروعات والمحاصيل الزراعية، وأن بعض انواع التغطيات المتداولة بالسوق المصرى حالياً هى تغطيات محدودة جدا بالمقارنة بالتغطيات التأمينية التى سيتم طرحها بموجب الوثائق الجديدة الجارى إعدادها، ضمن نطاق أعمال اللجنة الفنية للتأمينات الزراعية بالاتحاد المصرى للتأمين.

وأضاف درويش، أنه يتم أيضا تناول دراسة وثائق تأمين نفوق الماشية ونفوق الخيول، وتغطيات مزارع الدواجن ومزارع الأسماك لتحديثها، بحيث تتواكب مع التغطيات التى تمنحها الشركات العالمية فى هذا الخصوص، وتتناسب مع احتياجات المربين، وأنه لم يتم إصدار أو اعتماد أى وثائق تأمينات زراعية متخصصة بالسوق المصرى حتى الآن، والتى تشمل التغطيات المتخصصة ضد المخاطر والخسائر التى تلحق بالمحاصيل الزراعية اثناء الدورة الزراعية، بدءا من عملية الإنبات حتى الحصاد، ومن أهم هذه المخاطر الخسائر التى تنتج عن أمراض النبات والأفات والحشرات، علاوة علي عوامل تقلبات الطقس السيئ، وتأثيرها على متوسط إنتاجية الفدان، ومن ثم الناتج القومى من هذا النشاط.