شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 25 – 2 – 2012 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل مستجدات وتغيرات أسعار الذهب في مصر ، الخميس 25 فبراير 2021 ، ويسجل الذهب الآن 785 جنيها للجرام، وهو سعر قابل للتغير على مدار اليوم أكثر من مرة، وذلك مع استمرار هبوط السعر العالمي للأونصة إلى 1790 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها

وعيار 24 سجل 897 جنيها

عيار 21 سجل 785 جنيها

والجنيه الذهب 6280 جنيها

أونصة الذهب 1790 دولارا.



رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال هذا الأسبوع، إن التضخم والتوظيف لا يزالان أقل بكثير من أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أنه من المرجح أن تظل السياسة النقدية السهلة في مكانها، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد هذا العام في عائدات السندات الذي صاحب القلق المتزايد بشأن التضخم ، قال باول إن ضغوط الأسعار لا تزال هادئة في الغالب وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال "غير مؤكدة إلى حد كبير".

وقال في ملاحظات معدة أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ: "الاقتصاد بعيد جدًا عن أهدافنا في التوظيف والتضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير"، تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي اشتملت على تأكيدات إبقاء وضع الفائدة في أمريكا دون تغير، وهذا أثر على الذهب ومنعه من الانهيار الكبير استجابة لارتفاع عوائد السندات، لأن أي تغير محتمل للفائدة في أمريكا يؤثر بصورة مباشرة على الذهب.

أسعار الذهب ترتبط بشكل مباشر بوضع الفائدة في أمريكا وكذلك عوائد السندات الأمريكية، إضافة إلى معدلات التضخم للمستهلكين.