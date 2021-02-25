شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-2-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل ارتفاعا فى بنك "مصر" ليسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ4.09 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه بالبيع.

وهوت العملة الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي، وقبعت قرب مستويات منخفضة سجلتها أثناء الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية. وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن البنك المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب. ورددت تصريحاته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صدى شهادته أمام مجلس الشيوخ قبل يوم.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.18 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.19 جنيه.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.