شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستعيد تعافيه – تحليل – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ستاربكس (SBUX) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليعاود من جديد تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وليستفيد مرة أخرى من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.97% بما يعادل 3.01 نقطة ليستقر على سعر 104.38 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 100.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 107.65 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد