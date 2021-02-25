شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يواصل الصعود – تحليل – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.39% بما يعادل 1.06 نقطة ليستقر على سعر 45.43 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 41.00، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 56.38 إلى 16.05)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 47.00 الذي يمثل نسبة 76.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد