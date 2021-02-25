شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة بوينج (BA) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على إثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 8.12% بما يعادل 17.22 نقطة ليستقر على سعر 229.34 دولار، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 208.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 241.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد