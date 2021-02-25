شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يخترق مقاومة محورية – تحليل – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك أوف أمريكا (BAC) الصعود في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.42% بما يعادل 0.86 نقطة ليستقر على سعر 36.38 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 35.65.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى مستوى 35.65، ليستهدف مستوى المقاومة 40.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد