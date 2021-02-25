شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب وسط توقعات إيجابية – تحليل – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 63.52، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 83.07 إلى 31.98)، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.79% بما يعادل 1.86 نقطة ليستقر على سعر 68.60 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 63.52، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 71.17 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد