إشادات دولية بـ«جلفود».. والفريق الأوروبي بطل الطهي

دبي: ”الخليج 365”

حظي معرض جلفود 2021، بإشادة واسعة من قبل أبرز قادة القطاع والجهات المنتجة للأغذية والمشروبات حول العالم لدوره في تسهيل العودة إلى أجواء الفعاليات المباشرة في هذه المرحلة. وقال خايمي أمين، سفير جمهورية كولومبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «ننظر إلى المعرض بوصفه فرصة استثنائية بالنسبة لكولومبيا. ونحرص على المشاركة فيه لتسليط الضوء على أفضل ما لدينا، بينما نأمل أن يُثمر حضورنا في زيادة نشاطنا التجاري على مدى الأعوام القليلة المقبلة. كما يسعدنا أن نشهد هذا المستوى من العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات. ونُثني على التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لضمان وقاية الجميع وشعورهم بأنهم في بلدهم الثاني».

بيلاروسيا

وأكد فلاديمير أولاخوفيتش، رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية على أهمية المعرض حيث قال: «يحمل معرض جلفود أهمية كبيرة بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات لأنه يعكس جاهزيتنا للعودة إلى بيئة الأعمال المعتادة برغم الصعوبات التي نواجهها. وأتوجه بفائق التقدير للجهات المنظمة لهذه الفعالية الفريدة من نوعها، لا سيما من ناحية الالتزام بإجراءات السلامة، لأنها ساهمت في تحفيزنا على استئناف الفعاليات التجارية الضخمة». وأضاف: على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، تُشارك 27 من شركاتنا في معرض جلفود لتسليط الضوء على معاييرنا العالية وجودة منتجاتنا. ويتمثل الهدف من تواجدنا هُنا في توطيد علاقاتنا مع المؤسسات العاملة في القطاع. وخلال اجتماعنا المثمر مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ أعربنا عن استعدادنا لتوقيع مذكرة تفاهم معها في ضوء النوايا المشتركة لتعزيز العلاقات ودعم الشركات العاملة في هذا القطاع. فنحن ننظر إلى دبي على أنها مركز رئيسي وسوق مهمة للغاية للوصول إلى الدول الأخرى. وتُعد بيلاروسيا من كبار مصدري المنتجات الأولية والغذائية الزراعية، حيث نقوم بتصدير المنتجات إلى حوالي 114 دولة، لا سيما منتجات الحليب واللحوم. ويمثل جلفود فرصة استثنائية لبيلاروسيا والشركات الوطنية فيها للوصول إلى أسواق جديدة».

جورجيا

وفيما قال باتا كالاندادزه، سفير جورجيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يُمثل المعرض واحدة من أفضل المنصات في القطاع، ويقدم فرصة رائعة بالنسبة لنا. ومن وجهة نظري كممثل لبلدي، أرى بأنّ المعرض يستضيف بالفعل باقة من أبرز أجنحة الدول والشركات، ويمنح الشركات الأصغر حجماً فرصة استعراض منتجاتها أمام القطاع الأوسع».

جنوب أمريكا

من جانب آخر، تطرقت الرابطة التجارية لجنوب الولايات المتحدة إلى التحول الكبير في مستوى زوار نسخة المعرض لهذا العام. وكشفت الرابطة بأنّ هذا التحول ساعدها على إقامة محادثات أكثر عُمقاً مع الشركاء المحتملين، مشيرة إلى وجود مجموعة من الاجتماعات الواعدة المرتقبة.

البطولة الدولية للطهي

نجح أبرز طهاة الفريق الأوروبي المشارك في بطولة «جلفود» الدولية للطهي بإطار فعاليات معرض جلفود 2021، في الارتقاء بمعايير المنافسة وإبهار أعضاء لجنة التحكيم في فعالية اختتمت يوماً حافلاً بالترفيه في مركز دبي التجاري العالمي يوم الخميس. وشهدت النسخة الثالثة من البطولة مشاركة أربعة فرق تُمثل أوروبا وأفريقيا- الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا، التي تواجهت في فعالية جمعت بين متعة المنافسة بين مختلف قارات العالم والفائدة التي تُقدمها كدورة متقدمة في عالم الطهي. وتم تقييم الطهاة بناءً على مدى ابتكار واستدامة الأطباق التي حضّروها مع تخصيص 30% من معايير التحكيم للمكونات المستدامة وأساليب الطهي وسياسة عدم هدر المكونات. وقال الشيف برنادو بالاديني، الطاهي الرئيسي لـتورنو سوبيتو في دبي والعضو في الفريق الأوروبي: يُمثل استئناف الفعاليات من خلال تنظيم معرض بضخامة جلفود دليلاً حقيقياً على التزام الإمارات بالتميّز، وكونها مثالاً يحتذى لسائر دول العالم، حيث أثبتت أن التطبيق السليم لقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية المناسبة ضد كوفيد-19، سيتيح بلا شك استئناف تنظيم المعارض الأخرى في جميع أنحاء العالم.

التقييمات