«فلاي دبي» توسع عملياتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «فلاي دبي» إطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا، وستسير الناقلة رحلاتها إلى هذه الوجهة بواقع رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ) ابتداء من 20 مارس 2021. وتشغل «فلاي دبي» حالياً رحلتين يومياً بين مطار دبي الدولي ومطار هنري كواندا الدولي في بوخارست OTP، ومع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا في مارس، سترفع الناقلة رحلاتها إلى السوق الرومانية إلى 16 رحلة أسبوعياً. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: «بدأنا عملياتنا لأول مرة إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعياً في العام 2012، ومنذ ذلك الحين ضاعفت «فلاي دبي» عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات. نحن سعداء لتقديم المزيد من الخيارات لرحلات الطيران المباشرة الملائمة للسوق مع بدء رحلاتنا إلى كلوج نابوكا ونتطلع إلى مزيد لتشجيع السفر وتعزيز حركة التجارة في كلا الاتجاهين». وتعد كلوج نابوكا ثانية أكبر مدن رومانيا وتتميز بواحد من أكثر الاقتصادات حيوية فيها، وهي أكبر مركز للابتكار وفرص الأعمال في إقليم ترانسيلفانيا، ويعتبر مطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ) بوابة مهمة إلى المنطقة الشمالية الغربية من رومانيا، ويقع على بعد 10 كيلومترات شرقاً من وسط مدينة كلوج نابوكا، وهو قريب من أهم مناطق الجذب في المدينة، كما يُعرف أيضاً باسم «قلب ترانسيلفانيا». من جهته قال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»: «ستوفر خدمة «فلاي دبي» الجديدة لأكثر من 3.5 مليون شخص يعيشون ضمن مسافة ساعات قليلة بالسيارة من المطار، ما يوفر الراحة من خلال خطوط الطيران المباشرة إلى دبي. هناك أيضاً فرصة للمسافرين لرحلات الربط والسفر عبر شبكتنا إلى وجهات شهيرة مثل كولومبو ومالي وزنجبار، كما ستفيد الخدمة التي توفر رحلات بواقع مرتين في الأسبوع السكان المغتربين الرومانيين في الإمارات للسفر إلى بلادهم بسهولة أكبر».

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