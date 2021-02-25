شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشحي يتوج بطلاً لكأس ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيح السلم: مسعد عبد الوهاب توج الفارس الإماراتي أحمد صالح الشحي، بطلاً لسباق كأس ولي عهد دبي للقدرة للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم الخميس في مدينة دبي للقدرة بسيح السلم، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بمشاركة 167 فارساً وفارسة من الإسطبلات الخاصة والمشاركات الفردية من داخل الدولة. وحقق الشحي اللقب بحلوله في المركز الأول على صهوة الجواد «ديدلاين» المملوك لإسطبلات الكمدة، بعدما سجل زمناً قدره 04:19:17 ساعة، وحل مواطنه الفارس سعيد أحمد الحربي في المركز الثاني بزمن 04:20:45 ساعة، على صهوة الجواد «صني دوجايد» المملوك لإسطبلات الجوارح، واكتملت السيطرة الإماراتية على المراكز الأولى ومنصة التتويج بحلول الفارس سعيد حمود الخياري ثالثاً على صهوة الجواد «رو أوليسيس» المملوك لإسطبلات إس إس، بزمن 04:24:19 ساعة. وسيطر فرسان الإمارات على المرحلة الأولى للسباق التي بلغت مسافتها 40 كيلومتراً، وتصدرهم الفارس سهيل علي الغيلاني متصدر المرحلة على صهوة الجواد «ليبا نتودي جوادا زنك» المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 01:25:23 ساعة، وتلاه في المركز الثاني مواطنه سالم محمد الكتبي على صهوة الجواد «جواد اي أر» المملوك لإسطبلات إس إس أيضاً مسجلاً زمناً قدره 01:25:24 ساعة، وحل في المركز الثالث الإماراتي أيضاً أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «دبي ديد لاين» المملوك لإسطبلات الكمدة وسجل زمناً قدره 01:25:29 ساعة. وتواصلت سيطرة فرسان إسطبلات إس إس على المرحلة في المركز الرابع حل سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «رو أوليسيس» وسجل زمناً قدره 01:25:33 ساعة، وتلاه سيف بالجافلة خامساً على صهوة الجواد «أنرلين بارك أوستين» والمملوك لإسطبلات إس إس بزمن قدره 01:25:35 ساعة.