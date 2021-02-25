مركز فحص الأسلحة في أبوظبي يرفع قدراته الفنية إلى المستوى الرابع

أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك مركز فحص الأسلحة والذخائر في أبوظبي، التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومجلس التوازن الاقتصادي، للمرة الأولى، في فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» تحت مظلة المجلس، وذلك لعرض خدماته وإمكانياته الفنية المتقدمة في مجال فحص جودة وسلامة الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والعسكرية محلياً وعالمياً.

ويقدم المركز الذي يعد الأول من نوعه في قارتي آسيا وإفريقيا، طيفاً واسعاً من الخدمات والتقنيات المتطورة في مجال التأكد من جودة الأسلحة التي تشمل الأسلحة الفردية العادية والأتوماتيكية والمعدات الثقيلة وغيرها؛ الأمر الذي يمنحه ميزة تنافسية في مجال فحص الأسلحة في المنطقة، بما يواكب المراكز المشابهة التي يتركز معظمها في أوروبا.

وكشف علي الكعبي مدير عام المركز، توسيع نطاق خدمات المركز لتشمل فحص مقاومة المواد المضادة للرصاص مثل الستر الواقية، والسيارات المصفحة، لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة والجهات الأمنية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن مركز فحص الأسلحة والذخائر في أبوظبي لديه قدرات فنية لفحص كفاءة صفائح التدريع من المستوى الرابع، المقاومة للذخائر من عيار 14.5 ملم، مؤكداً أن هذا المستوى يعد مستوى متقدماً جداً وهو من أعلى المستويات في مراكز الفحص المشابهة على مستوى العالم.

وأشار الكعبي إلى أن المركز الذي يعد الأول من نوعه في قارتي آسيا وإفريقيا، معتمد من اللجنة الدولية لفحص الأسلحة والذخائر (CIP) التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، والتي تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعضويتها منذ عام 2012، مما يجعل جميع الأسلحة والذخائر المصنّعة في دولة الإمارات والمعتمدة لدى المركز، مطابقة لمعايير الجودة العالمية، ويسهل دخولها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن المركز يُجري أيضاً اختبارات الأمن والسلامة للأسلحة التي تمت إعادة إصلاحها والتحقيق في قضايا حوادث الجودة الخاصة بالأسلحة النارية والذخائر، وإيجاد الحلول المناسبة للوقاية من تكرارها مستقبلاً، وتقديم الاستشارة التقنية والتعليم والتدريب، وإقامة محاضرات متعلقة بمجال الأسلحة والذخائر.