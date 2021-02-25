شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.8000 ويحاول اختراقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.8120، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يحمل السعر من الأسفل ليدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7915 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7915 والمقاومة 0.8040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد