شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليتحرك حول مستوى 67.50 الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع الذي يستهدف مستوى 68.75 كمحطة رئيسية تالية، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بقية اليوم بشرط الثبات فوق 65.80، مع الإشارة إلى أن القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد