شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا الإيجابية، والتي تحفّزها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 1.4230 ثم 1.4275، بينما يمثل الثبات فوق 1.4070 شرط أساسي لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد