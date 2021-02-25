شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي لينجح باختراق مستوى 1.2173 ويفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2300، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.2173 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد