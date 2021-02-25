شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الأنابيب السعودية ترتفع 28.7% في 2020 بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لأنابيب الصلب، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 28.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 34.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 30.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 35 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى التأثير بجائحة كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة المصاريف الادارية التي بلغت 45.49 مليون ريال في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 33.01 مليون ريال في السنة المالية 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في السنة المالية 2020.

كذلك انخفض صافي منافع ضريبية بلغت 0.72 مليون ريال في السنة المالية 2020 مقارنةً بـ 13.52 مليون ريال في السنة المالية 2019. بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة من صافي أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) بلغت 4.77 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 8.94 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019.

وانخفضت المبيعات إلى 508.5 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 671.6 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 35.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 24 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.