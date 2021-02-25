شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح العربي الوطني السنوية تتراجع 31.5% لانخفاض صافي دخل العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال البنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 31.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 2.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الاتعاب والعمولات،الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، قابله زياده في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الاخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 4.9 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% بسبب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجار والمباني، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك وانخفاض في المصاريف الاداريه والعموميه الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، صافي أرباح بلغ 1.79 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 28.29%