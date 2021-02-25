شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزي الكويتي: نسبة القروض غير المنتظمة للبنوك لم تشهد سوى ارتفاعات طفيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن نسبة القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية لم تشهد سوى ارتفاعات طفيفة، وهي ماتزال عند مستويات متدنية تاريخياً.

وزادت القروض المتعثرة للبنوك 0.5 نقطة مئوية في 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا، بحسب موقع قناة العربية.

في وقت أظهر رسم بياني نشره البنك المركزي على تويتر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 2% في 2020 من 1.5% في 2019،، موضحا أيضا تراجع النسبة سنويا منذ 2010، عندما كانت تبلغ 9%.

وقال إن البنوك استطاعت مواصلة النشاط دون استخدام مصداتها التحوطية وتمكنت من زيادة نسبة كفاية رأس المال وتعزيز قوة رأسمالها الرقابي".

ولفت إلى أن نتائج الاختبارات تؤكد مرونة القطاع المصرفي وقدرته على مواصلة خدماته دون انقطاع في ظل ظروف ضاغطة.

وكان وزير المالية الكويتي خليفة حماده قد أكد مؤخرا، أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وتوقع الوزير الكويتي، يوم الثلاثاء الماضي، عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183 مليار دولار) في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 موضحاً أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.