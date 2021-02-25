شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن إتمام تسعير الطرح الثاني من السندات الدولية باليورو بنجاح بإجمالي 1.5 مليار يورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليار يورو حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 1.5 مليار يورو (ما يعادل 6.83 مليار ريال) مقسمة على شريحتين كما يلي : 1 مليار يورو (ما يعادل 4.55 مليار ريال) لسندات 3 سنوات استحقاق العام 2024م، ونصف مليار يورو (ما يعادل 2.28 مليار ريال) لسندات 9 سنوات استحقاق العام 2030م، وفقاً لبيان لوزاة المالية.

وتتجه الحكومة السعودية بذلك إلى أسواق الدين العالمية مرة أخرى هذا العام، من خلال تسويق سندات مقومة باليورو.

واختارت السعودية بنوكا بما فيها BNP Paribas، وHSBC، و Goldman Sachs، كمنسقين عالميين، بجانب تعيين سامبا كابيتال وJP Morgan، وCitigroup، وStandard Chartered، كمديري اكتتاب، بحسب موقع قناة العربية.

وكانت السعودية جمعت 5 مليارات دولار من بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاماً.

وكانت وثيقة قد أظهرت في نهاية يناير الماضي، أن السعودية قد تلقت طلبات إكتتاب بأكثر من 10 مليارات دولار في شريحتي سندات لآجال 12 و40 عاماً.

وحددت المملكة سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75% لشريحة الأربعين عاماً.

وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، توقع أن تطرح المملكة أدوات دين حكومية إضافية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.