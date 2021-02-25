شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تسارع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.8% إلى 1.2218$ الأعلى منذ 13 شباط/فبراير الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2162 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2155$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الألماني بأفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 89.78 نقطة ،عاكسا الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، بعد المكاسب القوية التي حققتها الأسهم الأمريكية فى وول ستريت يوم الأربعاء ،عقب الجزء الثاني من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1.3% ليتداول للمرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة فوق حاجز 32 ألف نقطة ،وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق ،وزاد مؤشر ناسداك بحوالي 0.3 %.

كرر "جيروم باول" يوم الأربعاء أمام اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي أن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح.