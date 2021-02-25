شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحوم قرب أعلى مستوى في 13 شهراً مع تضرر الإنتاج الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي، الخميس وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس. وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل. ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل، الجمعة. وتراجع الدولار الأمريكي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، وإن عزز ذلك شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية. وتفيد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 9.7 مليون برميل يوميا، مضاهيا أكبر انخفاض أسبوعي مسجل وسط موجة طقس متجمد نادرة في تكساس. وأظهرت الأرقام، الاربعاء، انخفاض واردات الخام التجارية الأسبوعية 1.3 مليون برميل يوميا إلى حوالي 4.6 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى لها منذ 1992. في غضون ذلك، انخفض صافي استهلاك الخام بمصافي التكرير الأمريكية نحو 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12.2 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2008. (رويترز)