شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يرتفع إلى 30 ألف نقطة مجددا مع تنامي التفاؤل حيال الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني، الخميس فوق مستوى 30 ألف نقطة بعد أن أشارت تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة. وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.67% إلى 30168.27 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22% إلى 1926.23 نقطة. وأبلغ باول مشرعين الأربعاء بأن الوصول إلى أهداف البنك المركزي للتضخم ربما يستغرق ما يزيد عن ثلاث سنوات في مؤشر على أن مجلس الاحتياطي يخطط للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة. وفي وول ستريت، أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مرتفعة، وتمضي على مسار تسجيل مكاسب شهرية قوية، فيما يتجه المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 لتحقيق أفضل أداء شهري منذ نوفمبر. وقال تاكاتوشي إيتوشيما الإستراتيجي لدى بيكتت لإدارة الأصول «تعليقات باول كان لها أثر كبير على سوق الأسهم اليابانية أيضا... ويمكننا حتى القول بأنه إذا انخفضت السوق ليوم واحد، فإنها تستطيع التعافي بسهولة في اليوم التالي. هذا مدى قوة العوامل الأساسية». وارتفع سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس 1.78% ليصبح أكبر مساهم في مكسب نيكاي. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 0.28% ليصبح ثاني أكبر مساهم. وقفزت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون 1.49% وأضاف سهم فانوك 5.65 بالمئة وربح سهم تي.دي.كيه 2.36%. وضغط سهم سوزوكي موتور على المؤشر إذ انخفض 3.3% بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أوسامو سوزوكي البالغ 91 عاما تقاعده. جاء إعلانه بعد أقل من أسبوع على تعيين منافستها هوندا موتور رئيسا تنفيذيا جديدا. وارتفعت أسهم هوندا 1.24%. وتصدر سهم ميتسوي إي آند إس هولدينجز قائمة الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية إذ ارتفع 7.83% وتلاه سهم نيكون الذي صعد 7.04%. وتقدم 188 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 32. (رويترز)