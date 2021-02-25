مادورو: «لا حوار» مع الاتحاد الأوروبي «ما لم يصحح موقفه»

كراكاس - (أ ف ب)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، الأربعاء، أن كراكاس لن تبرم أي اتفاق أو تجري حواراً مع الاتحاد الأوروبي «ما لم يصحح موقفه» بعد فرضه عقوبات على مسؤولين فنزويليين إضافيين. وجاء خطاب مادورو، غداة قرار كراكاس، الأربعاء، طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في فنزويلا البرتغالية إيزابيل بريلانتي بيدروسا رداً على فرض الاتحاد هذه العقوبات. وقال مادورو: «لم نرغب في القيام بذلك. فعلنا ذلك رغماً عنا لأننا نرغب في الحصول على أفضل علاقات ممكنة مع أوروبا. لكن لا يمكننا قبول أن يأتي أحد لمهاجمة فنزويلا وفرض عقوبات عليها». وأضاف: «إما أن يصحح الاتحاد الأوروبي الموقف أو لن يكون هناك اتفاق من أي نوع ولا مزيد من الحوار مع هؤلاء السادة من الاتحاد الأوروبي حتى يدركوا أن فنزويلا جديرة بمعاملة كريمة». وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أعلن بعد اجتماع مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، أنه سلمها قرارات طردها. وقال بعد اجتماع مع السفيرة: «اليوم بقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة ايزابيل بريلانتي إعلاناً بأنها شخص غير مرغوب فيه»، وأضاف: «أمهلناها 72 ساعة لمغادرة البلاد». وجاء القرار رداً على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 موظفاً رفيع المستوى في نظام مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتبر أنها تقوض الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا. وبهذا القرار الذي صادق عليه وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد يرتفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين والموظفين الكبار في الحكومة الفنزويلية الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية من بينها منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها. وطالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، حكومة فنزويلا «بالعودة» عن قرارها طرد سفيرته. وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لـ«فرانس برس»: «نطالب السلطات (الفنزويلية) بالعودة عن هذا القرار الذي سيزيد من عزلة فنزويلا».

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