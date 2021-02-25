شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العماني: الوضع الوبائي في السلطنة مقلق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الوضع الوبائي يشير إلى أن واقع الحال مقلق ومؤلم للغاية، وبدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ منتصف يناير وحتى الآن بالتصاعد.

وأضاف: السلطنة حجزت 200 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون. متابعاً: عمان من الدول الأولى في الحصول على التطعيمات ويوجد شح كبير في توفير التطعيمات على المستوى العالمي.

وأشار السعيدي إلى أن قرار اللجنة العليا منع قدوم المسافرين من عدة دول بداية هذا الأسبوع، يعود إلى نسبة إيجابية فحوص كوفيد-19 للقادمين من تلك الدول حيث تجاوز بعضها الـ 20 في المئة.