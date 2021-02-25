شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يدعو لانضباط أكبر بالجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رأس اجتماعاً للجنة العسكرية المركزية ودعا فيه لمزيد من الانضباط داخل الجيش.

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس القادمة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي، منها زيادة القوة العسكرية ورفع درجة الردع النووي. وتناول الاجتماع سلسلة من المشاكل تتعلق بالأنشطة السياسية والانضباط بين ضباط الجيش ودعا لتشديد القواعد للسيطرة على مثل هذه الأمور. ونقلت الوكالة عن كيم قوله، إن تأسيس الانضباط الثوري داخل الجيش سيقرر بقاء الجيش ويحدد نجاح أنشطته أو فشلها.