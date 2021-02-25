شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 3435 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سبيد ميديكال، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، أوراسكوم للتنمية مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 50 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، راية القابضة للاستثمارات المالية، 926.5 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 50750 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 150 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 5 آلاف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 10 آلاف سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.