شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس آخر أيام الأسبوع بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 25-2-2021، فى أخر أيام الأسبوع بالبنوك أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين ارتفع سعر اليورو، أما سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى فشهد تباينا ملحوظا بأسعارهم، فسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 18.97 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.95 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وصعد الدولار مقابل بقية عملات الملاذ الآمن التقليدية الأخرى، ليحافظ على مكسب مستمر منذ يومين ويُتداول عند 105.875 ين ويتماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 90.945 فرنك سويسري الذي بلغه أثناء الليل.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.97 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.95 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 22.05 جنيه للشراء، 22.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 22.01 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.81 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ48.81 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.