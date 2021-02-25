شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "6 أكتوبر" يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه جولتهم، بتفقد 6720 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بمشروع "جنة" بإجمالي (280 عمارة) على مساحة حوالي 154 فدانا بنسبة إنجاز بلغت نحو75%، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، ( تنسيق الموقع - منطقة الخدمات - الطرق الداخلية)، بجانب موقع تنفيذ وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يجري تنفيذ أعمال (الرفع المساحي- الجسات - رفع الأتربة).

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الحي السادس، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها (دهان واجهة بعض العمارات - تنسيق الموقع - التخطيط والدهانات للطرق - توسعة الطرق ومعالجة المرمات والشروخ - دورانات ومطبات قياسية - وضع لافتات إرشادية وتحذيرية – تنفيذ شبكة مياه الري).

كما تفقد مسئولو جهاز 6 أكتوبر، مشروع تطوير منطقة أسفل كوبري العبور، ويشمل (تنسيق الموقع - الزراعة - الكهرباء) بجانب تفقد مشروع رفع كفاءة طرق المنطقة السياحية الشمالية، ويشمل ( أعمال البلدورات – الأسفلت – التخطيط - مطبات ودورانات).

وشدد المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.