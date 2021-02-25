شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 فبراير2021، تراجعا بصورة ملحوظة وبقيمة 6 جنيهات على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1805 إلى 1790 دولار بقيمة هبوط 15 دولارا، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب في مصر.

وتراجع الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي لسوق الصاغة في مصر من 791 إلى 785 جنيها للجرام، بقيمة هبوط 6 جنيهات حتى هذه اللحظة، وهذا السعر معرض للتغير خلال الساعات القادمة، مع التغير في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1790 دولار.

وعالميًا سجل الذهب اليوم الخميس إذ ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر، لكن تراجع الدولار وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة تيسيريه تسبب في ابطاء وتيرة هبوط سعر أونصة الذهب.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "ارتفاع العوائد الأطول أجلا عامل ضاغط أساسي على المعادن النفيسة" مضيفة أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفع العوائد للارتفاع أكثر.

واستقرت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة عام والتي بلغتها في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.