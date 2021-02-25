شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نحرص على تقديم التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" يحقق تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ويُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ - منظومة نافذة قامت باختصار الخطوات التى كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحكومة ومصلحة الجمارك تحرصان على نشر الوعى بالنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» ، من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية للمستوردين و أصحاب البضائع ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لافتًا إلى أنه يتم من خلال هذه الندوات التعريف بالنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» و خطوات وإجراءات العمل به والمزايا التى يحققها .

وأشار السيد كمال نجم إلى توجيهات الحكومة بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التى تُسهم فى تحفيزهم للإسراع فى إجراءات الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أنه سيتم الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى لهذا النظام أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.

وأوضح السيد كمال نجم إن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك ، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات

وأوضح أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" يحقق العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الافراج المسبق) ، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، مضيفًا أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك وشركة إم تى إس بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضورخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، ومحمود بزان عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، وعدد من أعضاء المجلس .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن مشروع «النافذة الواحدة» ينتقل بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر .

وأشار السيد كمال نجم إلى أن منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر، سوف تلزم جميع الجهات التى تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة.