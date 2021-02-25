شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 25-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 25-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع، وسجل فى بنك القاهرة عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وأيضا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.62جنيه للشراء، و15.72جنيه للبيع

وقبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات العالية المخاطر اليوم الخميس إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي شرارة تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.