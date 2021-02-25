شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 26-28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وتراوحت سعر الدواجن البلدى يترواح سعر المستهلك بين 33-37 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، استقر سعر البيض بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة.
وأوضح الاتحاد، أن اللجنة ناقشت الموقف الحالى لصناعة الدواجن والخسائر التى يتكبدها المنتجين والمربين، وتأثير الكميات المستوردة من الدواجن المجمدة المعروضة بالسوق على المنتج المحلي، ومستقبل الصناعة الوطنية فى حال استمرار دخولها البلاد، وما يسببه زيادة المعروض من اللحوم البيضاء فى توقف المربين من الإقدام على الدخول فى دورات إنتاجية جديدة للتربية خوفا من الخسائر التى يتعرض لها المربى واستنزاف طاقتهم فى خسائر لا نهاية لها.
وأكدت اللجنة أهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع فى إنشاء عنابر ومحطات جديدة حتى تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.