شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية الحكمة تتوقع ارتفاع المبيعات فى 2021 وتسجل زيادة فى الأرباح السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أدوية الحكمة البريطانية اليوم الخميس إنها تتوقع تحقيق مبيعات أعلى فى قطاعاتها الثلاثة خلال العام الحالي، بعدما سجلت زيادة في أرباح التشغيل الأساسية السنوية بدعم من قطاعي أدوية الحقن والأدوية النوعية.

وذكرت الشركة، التي تورد العديد من العقاقير النوعية مثل العقاقير المخدرة ومسكنات الألم والمهدئات ومواد تثبيط الوظائف العصبية للعضلات ومضادات العدوى، أن أرباحها التشغيلية الأساسية بلغت 566 مليون دولار في العام المنتهي يوم 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 508 ملايين دولار في العام السابق.