شكرا لقرائتكم خبر عن "صكوك الإنماء" يوزع 18 مليون ريال على مالكي الوحدات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإنماء للاستثمار التابعة لمصرف الإنماء عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل "صكوك الإنماء" عن الفترة من شهر سبتمبر 2020 إلى نهاية شهر فبراير 2021، بإجمالي 18 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 12.5 مليون وحدة قائمة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع 1.44 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 1.44%، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 1.388%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، نهاية يوم التداول، يوم الأحد 28 فبراير 2021.

وكشفت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة مؤخرا، عن تراجع أرباحه بنسبة 22.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان سابق لـ"تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان وخسائر تقييم الاستثمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.