شكرا لقرائتكم خبر عن مع سعيه لإتمام الاندماج مع "الأهلي".. سامبا السعودي يتطلع للتوسع خارجياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة سامبا، عمار الخضيري، إنه لن يتم التخلي عن أي موظفين من بنكي سامبا والأهلي التجاري نتيجة عملية الاندماج.

وأضاف أن الوفورات المقدرة بنحو 800 مليون ريال سنوياً ترجع بشكل أساسي لتخفيض تكلفة أنظمة التقنية في البنكين، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن البنك سيفتح فرعا قريبا في لندن، مشيرا إلى أن الكيان الجديد سيكون تركيزه منصبا على السوق المحلي، لكنه في الوقت ذاته يتطلع للتوسع في عدد من الدول، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحت الدراسة.

وأضاف أن الدول التي لديها تبادل تجاري كبير مع المملكة ستكون على رأس أولويات البنك للتواجد بها.

وقال الخضيري إن البنكين سامبا والأهلي كانا في المركزين الأول والثاني فيما يتعلق بقطاع بنوك الاستثمار، مشيرا إلى أن عملية الدمج ستمكن الكيان الجديد من تلبية احتياجات المملكة المستقبلية.

وأوضح أن ميزانية البنكين أكثر من 850 مليار ريال، وجزء كبير من هذه الميزانية سيسخر لتمويل المشاريع التنموية، وتمويل الشركات التي تساهم في هذه العمليات.

وتوقع الخضيري أن يتم دمج حسابات العملاء بين بنكي سامبا والأهلي في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن عملية الدمج بين البنكين ستخلق كيانا ماليا قويا في المنطقة.

وأوضح أنه في الأربعة أشهر الماضية منذ توقيع الاتفاقية الملزمة للاندماج بين البنكين، كانت هناك دراسات كبيرة لعملية الدمج، وتم وضع خطة متكاملة لدمج الأنظمة بين البنكين بما فيها نقل حساب العملاء وأنظمة تقنية المعلومات.

وتوقع الخضيري، أن يشجع اندماج البنكين البنوك الأخرى إلى التوجه إلى عمليات اندماج خاصة في حال نجاح العملية، مستبعدا في الوقت الحالي أن يتم التخطيط لاندماج جديد للبنك الجديد.

وسيعقد البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية جمعيتين عموميتين الإثنين المقبل لإقرار الاندماج.