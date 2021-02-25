شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤكد الاختراق-تحليل - 25-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج اختراقه للحاجز المستقر عند 146.65 مستغلا الضغوط الإيجابية الناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 بالإضافة إلى ثبات الدعم الإضافي الممتد حاليا نحو 148.45.

ما سبق يدعونا للتمسك بترجيحنا الصاعد ولنتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية, الوصول قريبا نحو 150.60 ومن ثم ليحاول الضغط على المقاومة التاريخية والممتدة نحو 151.25 لتشكل الهدف الثاني للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 149.40 و 151.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد