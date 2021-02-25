شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تكشف سبب حصولها على ترددات محمول جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن سبب حصولها مؤخراً على حزمة من الحيزات الترددية الجديدة الخاصة بخدمات المحمول بعد قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعرض المالي والفني المقدم من طرفها، مرجعة السبب إلى أنها سوف تقوم باستخدام تلك الترددات لاستيعاب الزيادة المستمرة في قاعدة عملاء المحمول التي وصلت على 7.3 مليون عميل بنهاية عام 2020، مع توفير أفضل مستوى لجودة الخدمات المقدمة لهم بجانب أثرها الإيجابي على أداء الشركة المالية من خلال الوفورات المالية الناتجة عن توفير بعض النفقات المتعلقة بتقديم خدمات المحمول حالياً.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت نمو قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد اعلنت عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعرض المالي والفني المقدم من قبل الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2020 للحصول على نطاق ترددي بعرض 20 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل 305 مليون دولار أمريكي تسدد على ثلاث دفعات، بحيث يتم سداد 50% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي عند التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عامان من تاريخ التوقيع.