شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للمبانى: حياة كريمة تغير شكل القرى المصرية للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مبادرة تطوير القرى المصرية التى تبناها برنامج ومشروع حياة كريمة بإشادات كبيرة من مختلف المؤسسات والأفراد، حيث تساهم بشكل كبير فى تطوير وتحديث القرى والنجوع والعزب وتوصيل الخدمات لملايين المواطنين المحرومين من الخدمات.

وأشار المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير ل" الخليج 365" إلى أهمية المبادرة التى حولت مصر كلها لخلية نحل من اسوان حتى البحيرة والاسكندرية من خلال الأعمال المتواصلة .

أضاف أبو شبانه، أن الشركات تعمل حاليا على تنفيذ مئات المشروعات الخاصة، لتوصيل الموافق والبنية الأساسية، وإنشاء المبانى الخدمية التى تحتاجها القرى، بجانب أعمال تتعلق بتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها من الخدمات التى يحتاجها الريف المصرى، موضحا أن تطوير القرى مشروع غير مسبوق وقطعا سيغير وجه القري إلى الأفضل.

وتواصل شركات الحكومة تنفيذ واستكمال كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب العمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.