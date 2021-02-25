شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يشكل هجوم صاعد قوي- تحليل - 25-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج تجاوزه لمستوى 128.27 لنلاحظ تشكيله بذلك لهجوم صاعد قوي ملامسا بذلك امتداد المقاومة التاريخية والمتمركزة قرب 128.95, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذه المقاومة لنتوقع بتجاوزها انتقال السعر لمسار صاعد جديد وليسهل ذلك مهمة تحقيقه لأرباح إضافة قد تمتد نحو 129.65 وصولا نحو 130.80.

أما ثبات المقاومة حاليا أمام التداولات الإيجابية, فإن ذلك قد يجبر السعر على تشكيل تذبذب جانبي ولتنحصر التداولات بذلك ضمن مسار ضيق متمثل بالمقاومة الحالية وليشكل مستوى 128.25 دعم لهذا النطاق الجانب

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.70 و 129.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط