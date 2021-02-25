شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بصدد استئناف الارتفاع– تحليل - 25-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره الإيجابي فوق الدعم الرئيسي الأول والمتمركز عند 1171.00 مشكلا بعض الارتفاع ليستقر بذلك قرب 1261.00, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتمركزه ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 1300.00 وصولا نحو 1380.00 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد