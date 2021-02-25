الاقتصاد

سعر البلاتين بصدد استئناف الارتفاع– تحليل - 25-2-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره الإيجابي فوق الدعم الرئيسي الأول والمتمركز عند 1171.00 مشكلا بعض الارتفاع ليستقر بذلك قرب 1261.00, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتمركزه ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 1300.00 وصولا نحو 1380.00 بتداولات الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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