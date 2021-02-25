شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.9090 وبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، مما يشير إلى أن السعر في طريقه للانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو زيارة محتملة لمستويات 0.9025 – 0.9000 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9000 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8975 كهدف تالي، بينما يمثل اختراق 0.9090 مفتاح الاندفاع لتحقيق مكاسب جديدة تمتد إلى 0.9190 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط