شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.8000، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.8120 كهدف تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7915.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7915 والمقاومة 0.8040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد