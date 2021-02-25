الاقتصاد

الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 25-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.8000، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.8120 كهدف تالي.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7915.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7915 والمقاومة 0.8040

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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