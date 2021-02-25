شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الممتد – تحليل - 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بالوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 67.45، ويظهر تداولات جانبية الآن مستقراً فوق حاجز 67.00، بانتظار جمع عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الارتفاع، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 68.75.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 65.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد