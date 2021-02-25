شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط ارتفاع إضافي يوم أمس ليتجاوز حاجز 63.00 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار التوقعات بالاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 65.60.

القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة تدعم استمرار السيناريو الإيجابي المقترح، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 62.40 سيضع السعر تحت ضغط سلبي مؤقت يستهدف اختبار مناطق 60.40 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد