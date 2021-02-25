شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأعلى – تحليل - 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة ليستقر عند حاجز 28.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة اللحظية الصاعدة تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستويات 29.00 ثم 29.80 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 27.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.60 والمقاومة 28.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد