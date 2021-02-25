شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بإيجابية بعد الانخفاض القوي الذي شهده مؤخراً، ويبدأ اليوم بانخفاض جديد ليستقر دون مستوى 1800.00، مما يدعم فرص استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 1765.00 ثم 1740.00 كأهداف سلبية رئيسية.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستويات 1800.00 – 1809.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط