شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع الثقة في الأعمال في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7.0 مقابل ما قيمته 11.8 في القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي عكست آنذاك اتساع بما قيمته 9.4، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.